Ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов, и только 15% перерабатывается - депутат

В Казахстане разработали законопроект по переработке ТБО. Теперь отходы будут сжигать, а после получать электроэнергию.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам энергетической утилизации отходов, передает корреспондент zakon.kz.

Проект закона был инициирован депутатами с целью создания правовой базы для переработки твердых бытовых отходов путем их сжигания с последующим получением электроэнергии. Как отметила член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Куралай Каракен, сжигаться будет только та часть отходов, которая не подлежит другой обработке.

У нас в стране ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов, из них только 15% перерабатывается. Для реализации этой задачи во всем мире действуют мусоросжигающие комплексы, что является эффективным механизмом для сокращения объемов захоронения отходов. У нас ее (проблему отходов - прим.) можно решить с помощью термической обработки с последующей выработкой электроэнергии. Такой подход позволит не только сократить количество и площадь полигонов в стране, но и получить экологический и экономический эффект от сжигания отходов, в том числе, максимально переориентировав систему обращения с отходами на безотходные, - сказала депутат Куралай Каракен, представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов".

Однако, по ее словам, низкая инвестиционная привлекательность данного сектора является основным сдерживающем фактором для участия предпринимателей в системе обращения с отходами. В этой связи законопроектом предлагается внесение поправок в "Экологический кодекс" и законы "Об электроэнергетике" и "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

Предлагается гарантированный закуп электроэнергии, произведенной объектами по энергетической утилизации отходов, в течение 15 лет расчетным финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии. Чтобы минимизировать негативное воздействие мусоросжигающих заводов на окружающую среду также предлагается установить требование к эксплуатации мусоросжигательных заводов, эквивалентных европейским стандартам в части ограничения выбросов в окружающую среду, в том числе мониторинга и контроля за ними, - уточнила она.

Кроме того, законопроектом предусматривается компетенция уполномоченного органа по установлению предельной аукционной цены на покупку электроэнергии, производимой мусоросжигающими заводами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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