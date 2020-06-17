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В Казахстане ожидаются дожди

Прогноз погоды на три дня.

Фото : LIGA.net17 июня 2020, 12:21

В связи с вторжением антициклона с районов Белого моря, в Казахстане ожидается понижение температуры воздуха, сообщает zakon.kz.

Местами в стране пройдут дожди, в восточной части местами сильные. Местами гроза, шквал, возможен град. Лишь в конце периода в северной части республики ожидается прекращение осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".


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