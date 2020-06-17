Власти США подали иск к Болтону из-за его мемуаров

Минюст вменяет ему нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента.

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров о работе в Белом доме, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в исковом заявлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных федерального суда столичного округа Колумбия.

Власти США вменяют Болтону нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, путем раскрытия секретной информации.

Минюст требует от суда наложить запрет на публикацию мемуаров Болтона в связи с возможным обнародованием секретной информации. В иске говорится, что книга бывшего помощника президента объемом более 500 страниц "изобилует секретной информацией". По данным обвинения, ответчик отказался от продолжающегося в Белом доме процесса проверки книги, который он обязан был завершить, согласно подписанному ранее договору.

"[Болтон] заключил соглашение с Соединенными Штатами в качестве условия приема на работу на одну из самых чувствительных и важных должностей в области национальной безопасности в правительстве Соединенных Штатов и теперь хочет отказаться от этого соглашения, приняв в одностороннем порядке решение о том, что процесс проверки перед публикацией завершен, а также решая самостоятельно, должна ли секретная информация быть обнародована", - говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что компетентные органы США привлекут Болтона к уголовной ответственности, если тот будет продолжать отказываться удалить определенную информацию из своих мемуаров в соответствии с требованиями юристов американского правительства.

Я ранее сказал генеральному прокурору [США Уильяму Барру]: считаю все разговоры со мной как президентом <...> секретными", - подчеркнул Трамп, комментируя намерения Болтона опубликовать без купюр книгу под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". "Это означает, что он (Болтон - прим. ТАСС) нарушил закон, если написал книгу, и та выпущена [в продажу]. И я бы считал, что у него будут проблемы уголовного характера. Надеюсь на это, - уточнил американский лидер.

Он допустил, что Болтон пытается в своей книге раскрыть "информацию с грифом строгой секретности". Со своей стороны министр юстиции - генеральный прокурор США Барр, который присутствовал при общении президента с прессой, напомнил, что должностные лица высокого ранга дают подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Мемуары таких чиновников перед публикацией проверяются юристами правительства, констатировал Барр.

Книга Болтона должна была выйти в свет в марте, однако ее публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить публикации полного текста мемуаров, чтобы предотвратить нанесение ущерба позициям президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост президента США.

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