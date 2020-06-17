Сроки приватизации активов ФНБ "Самрук-Қазына" были изменены

Из-за влияния пандемии, на рынках капитала имеет место неопределенность, что существенно влияет на инвестиционную активность. В такой ситуации приватизация активов Фонда находится под риском - Саткалиев.

Сроки приватизации активов ФНБ "Самрук-Қазына" были скорректированы. Причина – мировая финансовая неопределенность. По мнению управляющего директора Фонда Алмасадама Саткалиева сейчас инвесторы могут недооценить ценность казахстанских активов, а потому их продажа будет происходить до 2023 года, сообщает корреспондент zakon.kz

Сегодня, как результат влияния пандемии, на рынках капитала имеет место неопределённость, что существенно влияет на инвестиционную активность. В такой ситуации приватизация активов Фонда находится под риском, как с точки зрения справедливой стоимости, так и по размеру размещения. Поэтому мы предложили единственному акционеру Фонда - Правительству страны – изменить сроки, ранее предусмотренные в плане приватизации на 2016-2020 годы. Как вы знаете, наша инициатива была полностью поддержана, - сказал Саткалиев.

Таким образом, приватизация крупных активов Фонда определена в следующие сроки:

2021 год - способом продажи стратегическому инвестору АО "Казпочта" и АО "Самрук- Энерго".

2022 год - IPO АО "НК "КазМунайГаз" и АО "Эйр Астана", приватизация АО "Тау-Кен Самрук" и АО "Qazaq Air".

2023 год - IPO АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".

Мероприятия по 21 некрупному активу Фонда также будут завершены до 2023 года

Напомним, Комплексный план приватизации на 2016-2020 года был утвержден постановлением Правительства 30 декабря 2015 года и охватывал 167 компаний.

На данный момент в плане приватизации участвует 9 крупных активов Фонда и 21 некрупных активов. С 2016 года Фондом завершена приватизация по 137 активу, из которых 84 актива реализованы на общую сумму 172 млрд тенге и 53 актива ликвидированы или реорганизованы.

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