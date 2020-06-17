"Самрук-Қазына" продаст 10% акций АО "Казахтелеком" ЕНПФ

"Казахтелеком" - это стратегический и недооцененный актив. Мы приняли решение о необходимости сохранения контроля государства - Саткалиев.

ФНБ "Самрук-Қазына" продаст 10% акций АО "Казахтелеком" Единому национальному пенсионному фонду РК (ЕНПФ). Это, по мнению управляющего директора Фонда Алмасадама Саткалиева, позволит не только сохранить присутствие государства в стратегической отрасли, но и гарантировать средства вкладчиков, сообщает корреспондент zakon.kz.

В текущих экономических условиях мы обратили внимание, что рынок телекоммуникаций, рынок IT-услуг, - это одна из отраслей, которая получила стимул и увеличение объемов потребления их услуг и сервисов. То есть данный рынок в связи с увеличением объемов онлайн услуг, онлайн обучения, включения различных интернет сервисов, становится все более и более привлекательным для инвесторов. Исходя из логики, что "Казахтелеком", это, во-первых, стратегический актив, во-вторых, мы понимаем, что это недооцененный актив. Мы приняли решение, сохранить контроль государства над данным стратегическим активом и максимизировать прибыли для граждан Казахстана, - рассказал о причинах принятия такого решения Саткалиев.

По его словам, предложение сделать ЕНПФ покупателем 10% акций "Казахтелекома" принадлежит именно Фонду. На данный момент, согласие правительства страны уже получено, ведутся переговоры с НацБанком по формату сделки и цене размещения.

В качестве индикатора цены за базу будут браться рыночные котировки акций. Может быть какая-то усредненная цена. Это является предметом наших переговоров. Хочу заявить, что ни в коем случае не будут ущемлены других стейкхолдеров, других акционеров, и сделка послужит и улучшению структуры акционеров "Казахтелекома" и мы будем способствовать сохранению и улучшению лучших наработок в области корпоративного управления, и послужит увеличению рыночной капитализации компании, - добавил он.

К слову, ЕНПФ уже участвовал в подобных сделках, и стал обладателем акций "КазАтомПром". Выгода пенсионного фонда от размещения только на первых двух IPO и SPO "Самрук-Қазына" составила 32 млрд тенге.

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