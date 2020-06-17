Президент Гондураса заразился коронавирусом
Его жене и двум помощникам также поставлен диагноз.
Фото : s0.rbk.ru17 июня 2020, 13:13
У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса выявили коронавирус, он будет продолжать работать дистанционно, передает zakon.kz.
В выходные я начал чувствовать некоторый дискомфорт, и сегодня мне поставили диагноз заражения COVID-19, — сообщил Эрнандес в выступлении по телевидению.
По информации РБК, его жене и двум помощникам также поставлен диагноз.
По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 9,656 тыс. человек, умерли 330 человек.
Накануне на Украине госпитализировали жену президента Владимира Зеленского, у которой ранее диагностировали коронавирус. Ее состояние стабильно. 1 июня о заражении коронавирусом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.
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