Президент Гондураса заразился коронавирусом

Его жене и двум помощникам также поставлен диагноз.

У президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса выявили коронавирус, он будет продолжать работать дистанционно, передает zakon.kz.

В выходные я начал чувствовать некоторый дискомфорт, и сегодня мне поставили диагноз заражения COVID-19, — сообщил Эрнандес в выступлении по телевидению.

По информации РБК, его жене и двум помощникам также поставлен диагноз.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране заразились 9,656 тыс. человек, умерли 330 человек.

Накануне на Украине госпитализировали жену президента Владимира Зеленского, у которой ранее диагностировали коронавирус. Ее состояние стабильно. 1 июня о заражении коронавирусом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

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