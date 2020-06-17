В "Самрук-Қазына" назвали причины переноса сроков приватизации

Мы понимали, что приватизация в этом году не приведет к ожидаемым результатам - Саткалиев.

Решение о переносе сроков приватизации активов ФНБ "Самрук-Қазына" принято из соображений экономического прагматизма. Об этом сегодня во время онлайн брифинга рассказал управляющий директор Фонда Алмасадам Саткалиев, сообщает корреспондент zakon.kz.

По его словам, Фонд провел "достаточно серьезную аналитическую работу", по результатам которой вышел к правительству с предложением об изменении комплексного плана приватизации.

Сегодня основным фактором в поведении инвесторов является неопределенность. Существуют различные прогнозы развития экономики, Это и L-кривая, и V-кривая, и W-кривая, U-кривая, и эксперты, аналитики до сих пор еще не пришли к единому мнению, каким образом будет восстанавливаться международная экономика. Это существенным образом влияет на настроение инвесторов, что в целом, если смотреть на ситуацию как глобальный тренд, то это привело к тому, что рынок IPO сейчас находится на нулевом уровне, - рассказал он о мировой ситуации.

На данный момент, в мире, в небольших количествах совершаются сделки на рынке SPO, но только для крупных компаний, глобального уровня, ориентированных на развитые рынки, таких как Microsoft, Apple, Amazone.

Проанализировав текущую ситуацию, мы пришли к выводу, что IPO наших компаний, в таких условиях несет существенные риски не достижения базовых установленных для нас правительством параметров и по цене размещения и по объему размещения. И так как мы все-таки из нашей стратегии ориентированы на долгосрочную стоимость компании на максимизацию прибыли. Для конечного бенефициара – народа Казахстана, мы вышли к правительству с изменением сроков приватизации наших активов, - продолжил Саткалиев.

Базовый посыл Фонда к правительству – смещение фокуса и приоритета приватизации со сроков на качество приватизации.

Мы понимали, что приватизация в этом году не приведет к ожидаемым результатам, и вообще был риск срыва данной программы. Поэтому мы определили индикативные сроки выхода. Практически мы сегодня говорим о том, что "Самрук-Қазына" продолжает комплексную реализацию активов исходя из интересов народа Казахстана и максимизации долгосрочной выгоды для всех стейкхолдеров наших компаний, - заключил он.

Он также отметил, что даже если бы Фонд разместил небольшой объем акций с дисконтом до 40% к рынку, приватизация скорей всего не состоялась бы. А если бы и состоялась, то компания от этого только потеряла.

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