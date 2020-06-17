ГАЗель взорвалась в Нур-Султане
По предварительной информации, водитель жив.
Фото : кадр видео17 июня 2020, 13:18
В Нур-Султане взорвалась ГАЗель, передает zakon.kz.
Информация появилась в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе Алаш, около магазина "12 месяцев".
Водитель живой, загорелось сначала, он остановился, пытался потушить, не получилось и убежал, - сказано в описании к видео.
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