ГАЗель взорвалась в Нур-Султане

По предварительной информации, водитель жив.

В Нур-Султане взорвалась ГАЗель, передает zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе Алаш, около магазина "12 месяцев".

Водитель живой, загорелось сначала, он остановился, пытался потушить, не получилось и убежал, - сказано в описании к видео.

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