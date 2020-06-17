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Более 100 военнослужащих прибыли в Арысь

Саперы и другие специалисты сводного отряда сменяются на ротационной основе каждый месяц.

Фото : пресс-служба17 июня 2020, 13:55

Военнослужащие инженерно-саперного полка Десантно-штурмовых войск прибыли в Арысь в рамках очередной ротации сводного отряда для продолжения работ, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день сводным отрядом по ликвидации последствий ЧС проводятся профилактические осмотры территории города и прилегающей местности для обеспечения безопасности населения, очистка внутренней территории склада от фрагментов боеприпасов.

Опытные военнослужащие инженерно-саперного полка Десантно-штурмовых войск с первых дней принимают активное участие в ликвидации последствий ЧС в Арыси. В их обязанности входит поиск, обнаружение, сортировка, очистка и погрузка артиллерийских реактивных снарядов на специальные машины для вывоза и дальнейшего уничтожения, - рассказал заместитель командира батальона инженерно - саперного полка Десантно-штурмовых войск подполковник Умит Иминов.

Работы с взрывоопасными фрагментами саперы проводят в защитных костюмах "Сокол", "Сактау"и "Доспехи". Саперы и другие специалисты сводного отряда сменяются на ротационной основе каждый месяц. С первых дней участие в ликвидации последствий приняли более 300 военнослужащих Десантно-штурмовых войск.


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