В Казахстане от коронавируса вылечились еще 87 человек

Итого выздоровевших по стране - 9716.

Еще 87 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Нур-Султан - 47,

город Шымкент - 22,

Актюбинская область - 3,

Атырауская область - 6,

Кызылординская область - 4,

Туркестанская область - 2,

Мангистауская область - 3, - говорится в сообщении Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9716.

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