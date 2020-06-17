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В Казахстане от коронавируса вылечились еще 87 человек

Итого выздоровевших по стране - 9716.

Фото : 24kz17 июня 2020, 14:24

Еще 87 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Из них: город Нур-Султан - 47,
город Шымкент - 22,
Актюбинская область - 3,
Атырауская область - 6,
Кызылординская область - 4,
Туркестанская область - 2,
Мангистауская область - 3, - говорится в сообщении Минздрава.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9716.


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