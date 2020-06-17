В Атырауской и Алматинской областях снизили тарифы на комуслуги

Изменились тарифы на тепло и воду.

В двух районах Алматинской области снижен тариф на услуги подачи воды по каналам, а потребителям Атырауской области сделали перерасчет тарифов за тепло, передает zakon.kz.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области проведен анализ по исполнению тарифных смет за 2019 год ПК "КАЗЦИК – СУ", СПК "Қараой су" в Илийском районе и ГКП "Колсайирригация" в Райымбекском районе.

По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ПК "КАЗЦИК – СУ" составила 10 906 тенге.

В связи с чем, приказом Департамента от 11 июня 2020 года №67-ОД для ПК "КАЗЦИК – СУ" утвержден временный компенсирующий тариф в размере 76,71 тенге/м3 на один год, то есть снижение составило 0,05%, с вводом в действие с 1 августа 2020 года.

А сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для СПК "Қараой су" составила 3 897 466 тенге.

В связи с чем, приказом Департамента от 11 июня 2020 года №68-ОД для ПК "Қараой су" утвержден временный компенсирующий тариф в размере 81,22 тенге/м3 на один год, то есть снижение составило 15,17%, с вводом в действие с 1 августа 2020 года.

Сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ГКП "Колсайирригация" составила 6 088 736 тенге.

В связи с чем, приказом Департамента от 11 июня 2020 года №69-ОД для ГКП "Колсайирригация" утвержден временный компенсирующий тариф в размере 0,304 тенге/м3 на один год, то есть снижение составило 33,04%, с вводом в действие с 1 августа 2020 года.

В то же время потребителям Атырауской области сделают переасчет за тепло на сумму более 7 млн тенге.

По Атырауской области за прошедший отопительный период в результате более высокой фактической температуры наружного воздуха потребителям произведен перерасчет платы за тепловую энергию за отопительный период 2019-2020 года по 6 субъектам естественной монополии: ГКП "Жылыой Су", ТОО "Камыскала Су Арнасы", ТОО "Турмыс кызмет", ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города", КГП "Атырау облысы Су Арнасы", АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" на общую сумму 7 433 070,1 тенге (без НДС), в том числе:

1. АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" без ОДПУ – 3 478 317,6 тенге (без НДС); ветхие, аварийные дома – 1 748 750,1 тенге (без НДС);

2. ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города" мкр. Нурсая - 1 030 466,9 тенге (без НДС); п. Балыкши – 369 454,5 тенге (без НДС); п. Геолог – 20 449,6 тенге (без НДС);

3. КГП "Атырау облысы Су Арнасы" г. Атырау (1 участок) – 212 003,1 тенге (без НДС); Курмангазинский район – 66 988,3 тенге (без НДС);

4. ГКП "Жылыой Су" - 264 718,6 тенге (без НДС);

5. ТОО "Турмыс кызмет" - 10 767,0 тенге (без НДС);

6. ТОО "Камыскала Су Арнасы" - 231 154,4 тенге (без НДС).

В Департаменте КРЕМ по Атырауской области напомнили, что согласно подпункта 11) пункта 2 статьи 26 Закона о естественных монополиях, субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

При этом, необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение общедомовых приборов учета тепла, потребитель будет производить оплату только за фактически потребленный объем тепловой энергии и, соответственно в произведении перерасчета не будет необходимости.

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