Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Свыше 20 сотрудников-вирусологов лаборатории заразились коронавирусом в Нур-Султане 

Они работали и днем, и ночью, в круглосуточном режиме.

Фото : pixabay.com17 июня 2020, 14:47

В Нур-Султане свыше 20 сотрудников - вирусологов лаборатории заразились инфекцией. Об этом рассказала руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Сауле Кисикова, сообщает zakon.kz.

Свыше 20 сотрудников - вирусологов лаборатории заразились инфекцией. Они работали и днем, и ночью, в круглосуточном режиме. Они тоже люди, они - не роботы, они в гуще, они в эпицентре вируса ходили, - сказала она.

На данный момент идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, поэтому сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы и тем, которые являются близкими потенциальными контактными.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты