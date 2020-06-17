Свыше 20 сотрудников-вирусологов лаборатории заразились коронавирусом в Нур-Султане 

Они работали и днем, и ночью, в круглосуточном режиме.

В Нур-Султане свыше 20 сотрудников - вирусологов лаборатории заразились инфекцией. Об этом рассказала руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан Сауле Кисикова, сообщает zakon.kz.

Свыше 20 сотрудников - вирусологов лаборатории заразились инфекцией. Они работали и днем, и ночью, в круглосуточном режиме. Они тоже люди, они - не роботы, они в гуще, они в эпицентре вируса ходили, - сказала она.

На данный момент идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, поэтому сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы и тем, которые являются близкими потенциальными контактными.

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