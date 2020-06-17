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Родильный дом для больных коронавирусом женщин хотят открыть в Нур-Султане

В инфекционных стационарах города родилось 17 детей от матерей, зараженных коронавирусом. Всего женщин с КВИ – 112, из них в стационарах находятся 78 беременных женщин.

Фото : Акимат Нур-Султана17 июня 2020, 14:50

Планируется открытие отдельного родильного дома или COVID-перинатального центра в Нур-Султане, сообщила на брифинге в СЦК глава управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Нами принимаются меры. Планируется открытие отдельного родильного дома или COVID-перинатального центра за счет перепрофилирования коечного фонда данного профиля. Также переводим один провизорный стационар в инфекционный на 230 коек и главный военный госпиталь открываем на базе провизорного стационара, — сообщила Кисикова.

Всего, по ее словам, всего в столице женщин с коронавирусной инфекцией 112 человек, из которых 78 беременных находятся в стационарах.

На текущую дату в инфекционных стационарах города родилось 17 детей от матерей, зараженных КВИ. Всего женщин с КВИ – 112, из них в стационарах находятся 78 беременных женщин, — сказала глава управления.

Она добавила, что в начале пандемии был задействован один стационар, то на текущую дату уже десять стационаров задействованы для пациентов.

Дополнительно с 12 июня количество койко-мест в провизорных стационарах доведено с 300 до 705 мест за счет перепрофилирования коечного фонда, — объяснила Кисикова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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