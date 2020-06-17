Предвидевший коронавирус экстрасенс дал прогноз на 2020 год

Дональд Трамп останется на посту президента США: его оправдает Сенат, и заново изберут люди.

Популярный в Великобритании экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер поделился своими прогнозами на остаток 2020-го года, передает zakon.kz.

Как пишет сайт planetanovosti.com, Крейг предсказал, что по миру распространится биологическое оружие, созданное в лаборатории Китая. Правда сейчас нет конкретного утверждения о происхождении COVID-19. США утверждают, что его создали в китайской лаборатории, а КНР отрицает это.

Согласно новым предсказаниям Крейга, на протяжении нескольких ближайших лет развяжется конфликт на Ближнем Востоке. Ирак выступит против США. Несколько лидеров после массовых протестов будут свергнуты.

Дональд Трамп останется на посту президента США: его оправдает Сенат, и заново изберут люди, при этом из весьма неожиданных штатов, например, Флориды. А соперник Трампа, Джо Байден будет дискредитирован из-за большого скандала.

Для Европе в 2020 году настанут тяжелые времена. Евросоюз столкнется с природными катастрофами и военными сражениями, экономика пойдет на спад. Проблемы не затронут Британию, так как она вышла из Союза.

Жители Северной Кореи свергнут лидера, Ким Чен Ын скроется в Китае. Случится это через некоторое время после запуска в океан ядерной боеголовки.

Протесты в Гонконге продолжатся, и они перетекут на материк. Власти будут вынуждены согласиться на радикальные перемены, страну ждет демократическое будущее. Тибет станет отдельным государством и объявит себя Духовным национальным парком.

2020 год, по словам экстрасенса, будет богат природными катастрофами. Землетрясения затронут Индию и Японию, один остров, название которого неизвестно, уйдет под воду. По Карибскому бассейну пройдутся сильные ураганы.

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