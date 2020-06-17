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За кражу денег осуждены должностные лица ГККП "Дворца мира и согласия"

15 июня апелляционной инстанцией суда приговор в отношении осужденных оставлен без изменений.

Фото : pixabay.com17 июня 2020, 15:04

Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий выявлена преступная деятельность должностных лиц Государственного коммунального казенного предприятия "Дворец мира и согласия" акимата города Нур-Султан (далее-ГККП), которые в период с октября по декабрь 2017 года совершили хищение денежных средств путем проведения незаконных государственных закупок товаров по явно завышенной стоимости, тем самым причинили ущерб государству в лице ГККП в особо крупном размере, сообщает zakon.kz.

Так, в ходе следствия установлена аффилированная должностным лицам ГККП компания ТОО "Astana art creative group", которая была оформлена на подставное лицо для участия в государственных закупках.

По результатам досудебного расследования, органом следствия деяния генерального директора ГККП, его заместителя и руководителя отдела квалифицированы по ст.ст.189 ч.4 п.2, 189 ч.3 п.2 УК РК.

30 марта 2020 года приговором Есильского районного суда №2 г.Нур-Султан директор ГККП осужден на 8 лет лишения свободы, заместитель директора - на 3,6 лет ограничения свободы (его деяния судом квалифицированы на ст.361 ч.4 п.1 УК РК) и руководитель отдела на 7 лет лишения свободы, - сообщили в КФМ МФ РК.

15 июня 2020 года апелляционной инстанцией суда Нур-Султан приговор в отношении осужденных оставлен без изменений.

Приговор вступил в законную силу.


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