Победители Кубка Италии должны будут сами забрать трофей

В полуфинале "Ювентус" прошел "Милан", "Наполи" выиграл по сумме двух матчей у "Интера".

Победители финального матча Кубка Италии между "Наполи" и "Ювентусом" должны будут сами забрать трофей и медали, передает zakon.kz.

По информации Skysports, победителям придется без участия третьих лиц после игры идти и брать Кубок с постамента, проигравшим – медали. Матч будет проходить без зрителей в целях противодействия коронавирусу.

Давайте назовем это самообслуживанием. Спортсмены сами возьмут кубок и медали, чтобы избежать внешнего контакта с персоналом, который подвергается строгому контролю, - заявил на пресс-конференции генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сиерво.

Он заявил, что в игре, которую будут играть без зрителей, на стендах будет представлена ​​"цифровая хореография", которая будет производиться с "виртуальной графикой, интегрированной со сложным программным обеспечением".

Мы гордимся тем, что можем предложить нашим фанатам инновационный, интерактивный и технологически продвинутый продукт, - сказал он.

В полуфинале "Ювентус" прошел "Милан", "Наполи" выиграл по сумме двух матчей у "Интера".

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