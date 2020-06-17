В СКО запустили современный аппарат МРТ

Врачи начали проводить качественную диагностику - Аксакалов.

В областной больнице установили современный аппарат МРТ. Аким области Кумар Аксакалов проинспектировал, каким образом местные доктора будут использовать функционал новейшего оборудования, сообщает zakon.kz.

Еще в прошлом году, Кумар Аксакалов отмечал, что очередь на МРТ ждать месяцами недопустимо. Пациент не должен ожидать дольше одной недели. Сказано-сделано.

В СКО сейчас делают акцент на приобретение дорогостоющего оборудования, такие как, МРТ, КТ, ангиографы и маммографы, УЗИ экспертного класса и рентген аппараты. Североказахстанцы получают качественную медпомощь, не выезжая за пределы региона.

Сегодня в областной больнице запустили современный Магнитно-резонансный томограф. Врачи начали проводить качественную диагностику, используя современные технологии МРТ. Теперь в областной больнице два МРТ аппарата. До конца года третий МРТ установим в онкодиспансере. Это позволит существенно снизить очереди на обследование, - написал на своей странице в Инстаграме аким СКО Кумар Аксакалов.

В 2018 году на обновление медтехники было направлено всего 636 млн.тг. В 2019 году сумму увеличили в 3 раза - до 2,8 млрд. тг. В этом году приобретут современного оборудования на 2.4 млрд.тг.

В прошлом году установили компьютерный томограф в областной больнице. В следующем году будет поставлен 2 аппарата КТ в Многопрофильную городскую больницу и районную больницу Г.Мусрепова.

На новом цифровом ангиографе врачи провели уже более 500 успешных операции. Такой же ангиограф поставят в областную больницу.

В онкодиспансере цифровой маммограф выявляет рак на ранних стадиях. 4 таких маммографа купили и для районов. Также приобрели современные реанимобили Мерседес. Скоро ожидается поставка реанимобилей Хюндай.

Постепенно решается вопрос с дефицитом кадров в регионе. В 2018 году было привлечено 56 врачей. В прошлом году в область приехали уже в два раза больше, 108 врачей. В этом году ожидается приезд 120 молодых кадров.

С каждым годом обновляются медицинские учреждения. В этом году капитально будет отремонтировано 32 объектов здравоохранения. Начато строительство новой поликлиники в микрорайоне Береке.

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