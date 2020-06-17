В Нур-Султане и нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Вероятность шторма 90-95%.
18 июня в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Восточно-Казахстанской области ожидается местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с.
В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.
В Костанае утром и днем ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%
Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, при грозе ветер северо-восточный 15-20 м/с.
В Уральске днем ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%.
Днем в Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, шквал. Местами гроза, град, ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кокшетау ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
В Акмолинской области ожидаются местами гроза, град, ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Днем местами ожидается сильный дождь, шквал. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане днем ожидаются гроза, град. Утром и днем ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.
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