Аким ЗКО: Если так будет продолжаться дальше, снова введут строгий карантин

Если ситуация не улучшится, нам скоро будет не хватать медиков.

Сейчас в области наблюдается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Есть случаи, когда заражаются всей семьей или целым коллективом. В стационарах находятся около 200 заболевших, сообщил на своей странице в facebook аким ЗКО Гали Искалиев, передает zakon.kz.

Опасная тенденция в том, что растет число заболевших, у которых коронавирус вызывает пневмонию. То есть наступает кислородозависимость. По этой причине уже 58 человек находятся на кислородном питании, 2 человека на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что среди нас много людей, которые являются носителем вируса, но у них нет явных симптомов болезни. Они не температурят, нет кашля и других явных признаков заболевания, но они являются переносчиками вируса и могут заразить того, у кого иммунитет слабее. Повторим, идет рост заражения вирусом. При этом многие лечатся самостоятельно и несвоевременно обращаются за медицинской помощью. Есть заболевшие, но отказывающиеся от госпитализации. В итоге они все же поступают в больницу, но уже с осложнениями, - написал аким ЗКО.

Он сообщил, что из-за нехватки больничных коек в инфекционной больнице, власти вынуждены освобождать другие больницы.

Это значит, что будут сокращаться плановые приемы и операции по другим заболеваниям, например по сердечным, по лечению артериального давления и др. Кроме того, остается высокая нагрузка на наших медиков и их помощников. Многие из них несколько месяцев не были дома. Если так будет продолжаться и дальше, то снова будут введены жесткие ограничительные меры, - отметил Искалиев.

Он просит всех жителей области:

- соблюдать меры предосторожности, о которых уже все знают;

- не посещать многолюдные места;

- не проводить мероприятия, тои, садақа;

- требуйте соблюдения защитных мер (маски, антисептики и др) от продавцов, водителей автобусов и других. Требуйте дезинфекции автобусов на конечных остановках;

- старайтесь проводить встречи не в помещениях, а на открытом пространстве, на улице.

Прошу руководителей предприятий и субъектов малого бизнеса максимальное количество своих сотрудников перевести на удаленную работу. Есть случаи, когда массовые заражения выявлены именно среди коллективов компаний. В государственных учреждениях до 70% персонала уже находятся на удаленной работе. И еще. Если ситуация не улучшится, нам скоро будет не хватать медиков. Поэтому сейчас нужна помощь медиков, кто работает в частном секторе. Нужны медсестры, санитары, рентгенологи, анестезиологи и другие. Если вы готовы помочь нам, прошу обращаться в отдел кадров управления здравоохранения - Марат Бектимирович Хайруллин, его WhatsApp номер 87774760377, - обратился глава региона.

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