Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

US Open смягчит меры безопасности для теннисистов

После критики со стороны спортсменов принятых ранее правил санитарной безопасности.

Фото : usopen.org17 июня 2020, 16:27

После критики со стороны звезд тенниса, в том числе серба Новака Джоковича, организаторы мэйджора US Open согласились смягчить ограничения для участников турнира, связанные с профилактикой коронавируса, передает zakon.kz.

Проект новых правил санитарной безопасности для участников US Open выложил в своем Twitter журналист издания Sports Illustrated Джон Вертхейм. Согласно проекту, теннисистам позволят брать с собой больше одного члена команды, чего добивался Джокович. Также в гостинице теннисисту будет предоставлено два номера, в которых могут жить по два человека.

Также в проекте документа отсутствует требование об обязательном проживании в официальном отеле турнира. Теперь спортсменам позволили снять частный дом, и в этом случае количество сопровождающих не ограничивается.

Также теннисистов избавят от необходимости отбывать 14-дневный карантин по прилету в США. Кроме того, спортсмены и их команда смогут прилететь в Нью-Йорк любым удобным способом, а не на централизованном чартерном рейсе.

Сами организаторы US Open заявили, что губернатор Куомо и штата Нью-Йорк утвердили их план проведения в США Открытого чемпионата США по 2020 году и Западного и Южного чемпионата 2020 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джина Кинга. Подробности обещали сообщить позже.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты