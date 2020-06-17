US Open смягчит меры безопасности для теннисистов

После критики со стороны спортсменов принятых ранее правил санитарной безопасности.

После критики со стороны звезд тенниса, в том числе серба Новака Джоковича, организаторы мэйджора US Open согласились смягчить ограничения для участников турнира, связанные с профилактикой коронавируса, передает zakon.kz.

Проект новых правил санитарной безопасности для участников US Open выложил в своем Twitter журналист издания Sports Illustrated Джон Вертхейм. Согласно проекту, теннисистам позволят брать с собой больше одного члена команды, чего добивался Джокович. Также в гостинице теннисисту будет предоставлено два номера, в которых могут жить по два человека.

Также в проекте документа отсутствует требование об обязательном проживании в официальном отеле турнира. Теперь спортсменам позволили снять частный дом, и в этом случае количество сопровождающих не ограничивается.

Также теннисистов избавят от необходимости отбывать 14-дневный карантин по прилету в США. Кроме того, спортсмены и их команда смогут прилететь в Нью-Йорк любым удобным способом, а не на централизованном чартерном рейсе.

Сами организаторы US Open заявили, что губернатор Куомо и штата Нью-Йорк утвердили их план проведения в США Открытого чемпионата США по 2020 году и Западного и Южного чемпионата 2020 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джина Кинга. Подробности обещали сообщить позже.

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