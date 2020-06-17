ЧС объявлена в районе ВКО
По предварительным данным, из-за непогоды пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также 8 административных зданий.
Чрезвычайная ситуация объявлена в Аягозском районе ВКО, передает zakon.kz.
Об этом сообщил аким региона Даниал Ахметов.
Вчера вечером в Аягозском районе прошел сильный порывистый ветер скоростью до 28 м/с. Сегодня в районе объявлена ЧС. Выехала специальная комиссия во главе с моим заместителем Б. Баяхметовым. На месте работают все коммунальные и аварийные службы. Поручаю в течение недели выполнить все восстановительные работы. Необходимый объем средств будет выделен незамедлительно, - написал он в instagram.
По предварительным данным, из-за непогоды пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также 8 административных зданий.
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В результате падения деревьев и ветвей произошел обрыв линий электропередач. Без электричества остались 3 679 абонентов. В настоящее время идет поэтапное подключение. 5 аварийных бригад ВК РЭК в ближайшее время должны завершить работу в оставшихся 700 абонентов. Кроме того, в городскую больницу обратились 7 человек с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, один пациент находится на стационаре, - заключил Ахметов.
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Құрметті жерлестер! ⠀ Кеше кешке Аягөз ауданында жылдамдығы секундына 28 метрге жеткен екпінді жел соғып өтті. ⠀ Бүгін ауданда төтенше жағдай жарияланды. Орынбасарым Б.Баяхметов бастаған арнайы комиссияны жолға шықты. Оқиға орнында барлық коммуналдық және апаттық қызметтер жұмыс жүргізуде. Қалпына келтіру жұмыстарын бір апта ішінде аяқтауды тапсырамын. Қажетті қаражат бөлінеді. ⠀ Алдын ала деректер бойынша, төтенше жағдай салдарынан 72 тұрғын және 19 көпқабатты үйлер, сондай-ақ 8 әкімшілік ғимарат зардап шекті. ⠀ Ағаштар мен бұтақтардың құлауы салдарынан электр желілері үзілді. Нәтижесінде 3679 абонент электр жарығынсыз қалған еді. Қазіргі уақытта кезең-кезеңімен жарықты қосып жатыр. ШҚ ӨЭК-ның 5 апаттық бригадасы жақын арада қалған 700 абонентте жұмысты аяқтауы тиіс. ⠀ Сондай-ақ, қалалық ауруханаға түрлі дәрежедегі жарақаттармен 7 адам жүгінген. Қазір жағдайлары тұрақты, стационарда бір науқас жатыр. ⠀ ____ ⠀ Уважаемые земляки! ⠀ Вчера вечером в Аягозском районе прошел сильный порывистый ветер скоростью до 28 м/с. ⠀ Сегодня в районе объявлена ЧС. Выехала специальная комиссия во главе с моим заместителем Б.Баяхметовым. На месте работают все коммунальные и аварийные службы. Поручаю в течение недели выполнить все восстановительные работы. Необходимый объем средств будет выделен незамедлительно. ⠀ По предварительным данным в результате чрезвычайной ситуации пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также 8 административных зданий. ⠀ В результате падения деревьев и ветвей произошел обрыв линий электропередач. Без электричества остались 3679 абонентов. В настоящее время идет поэтапное подключение. 5 аварийных бригад ВК РЭК в ближайшее время должны завершить работу в оставшихся 700 абонентов. ⠀ Кроме того, в городскую больницу обратились 7 человек с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, один пациент находится на стационаре.
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