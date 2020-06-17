24 часа в сутки на страже: Как охраняют мирное небо над Казахстаном

Как работает ПВО Казахстана.

19 июня 1992 года на основании директивы Министра обороны в Казахстане были созданы войска противовоздушной обороны (ПВО). Уже 28 лет войска ПВО оберегают воздушное пространство суверенного Казахстана от нанесения ударов с воздуха по административным районам, особо важным государственным, промышленным и военным объектам, районам дислокации войск. В честь приближающейся 28-й годовщины корреспонденту zakon.kz посчастливилось побывать в одной из войсковых частей ПВО в Алматинской области и увидеть своими глазами, как все там устроено.

Войска ПВО – это один из родов войск Вооруженных сил РК, которые и в мирное, и военное время выполняют задачи по охране воздушных границ. Военнослужащие всегда на страже и в любой момент готовы отразить удар с воздуха, будь то крылатые ракеты или летательные аппараты.

Командир войсковой части войск ПВО полковник Янис Илиади рассказал, что в настоящее время на вооружении части находятся зенитные ракетные комплексы С-200 и С-300 различного радиуса действия, прошедшие модернизацию и способные отразить удары средств воздушного нападения на любых высотах и рубежах в различных условиях и обстановке.

В состав ЗРК входят несколько огромных машин, а ориентироваться в небе помогают специальные радиолокационные станции и различные антенны. За воздушным пространством внимательно следят в командном пункте. В случае опасности подается соответствующий сигнал, ракеты развертывают и приводят в боевое положение.

На вооружении войск противовоздушной обороны стоит очень сложная радиоэлектронная техника, требующая к себе соответствующего отношения и нуждающаяся в постоянном обслуживании. В этой связи у нас в части проходят службу инженеры, связисты, энергетики, обладающие математическими способностями и знаниями в области информационных технологий (IT), так как для производства расчетов до цели, принятие соответствующего решения и осуществления пуска ракеты отводится непродолжительное количество времени, - рассказал Янис Илиади.

В данной войсковой части не проводятся учения, это позиция зенитного ракетного комплекса.

Войска ПВО находятся в постоянной готовности в отличие от других родов и видов войск Вооруженных сил РК и несут дежурство по охране воздушных рубежей Казахстана. Смена личного состава длится 24 часа. Военнослужащие несут дежурство на специальном вооружении и военной технике. После окончания дежурства предоставляется отдых, но с учетом того, чтобы в случае необходимости они могли прибыть на рабочее место в кратчайшие сроки. В воинской части проходят службу как военнослужащие по контракту на должностях сержантского и рядового состава, так и военнослужащие срочной воинской службы, призванные из различных областей Казахстана, - рассказал Янис Илиади.

К счастью, за всю историю нашей страны войскам ПВО не приходилось запускать ракеты в реальных условиях, делается это только на полигоне Сарышаган во время учений или в ходе участия в других международных учениях, которые проводятся в рамках объединенной системы ПВО СНГ.

Архив. Боевое содружество-2019

Архив. Боевое содружество-2019

В Вооруженных силах есть установленный регламент служебного времени для всех военнослужащих, гражданского персонала, которые мы все соблюдаем. Несение службы на боевом дежурстве и в суточном наряде, равномерно распределяем между военнослужащими. Также военнослужащим ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск согласно утвержденному графику, кроме этого руководством Министерства обороны предусмотрены и другие так называемые социальные льготы для военных, например, санаторно-курортное лечение за счет ВС РК, которое осуществляется не за счет основного отпуска, ежемесячные выплаты для аренды и покупки жилья, - отметил командир части.

По его словам, служба в войсках ПВО обязывает к собранности, уверенности в себе, позволяет выработать умение быстро принимать верные решения.

По информации из открытых источников, ЗРК С-300 является мобильной и многоканальной системой противовоздушной обороны. Он способен поражать широкий спектр целей, может обстреливать 6 целей одновременно и обеспечивает поражение объектов, летящих со скоростями от 30 до 1200 метров в секунду. Данный комплекс относится к современному поколению техники, которая состоит на вооружении войск противовоздушной обороны Казахстана.

Альберт Ахметов

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