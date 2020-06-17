Активность бизнеса в Казахстане упала из-за коронавируса

Некоторые банки идут навстречу бизнесу.

По Казахстану заметно падает активность бизнеса. В связи с чем, банки предлагают поддержку, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию Ranking.kz, к лету в стране активно работало 169,6 тыс. предприятий. Это всего 53,3% от всех действующих компаний страны (против 57% годом ранее), и лишь 37,5% — от зарегистрированных (против 38,3% год назад). Также в стране действует более 840 тыс. ИП.

Активность казахстанского бизнеса ожидаемо упала в результате кризиса, связанного с пандемией COVID-19 и затронувшего весь мир.

Некоторые казахстанские банки идут навстречу бизнесу, предлагая максимально удобные и выгодные варианты расчетно-кассового обслуживания — с бесплатным открытием и обслуживанием счетов и прочими "антикризисными" условиями. В период кризиса это важный элемент поддержки, необходимой казахстанским компаниям в непростое время.

Бесплатное открытие счета компаниям страны предлагают 6 банков: Bank RBK, Народный Банк, Банк ЦентрКредит, Tengri Bank, НБ Пакистана и Kaspi Bank (последний — лишь в рамках пакетного предложения для партнеров Kaspi.kz, имеется абонентская плата). У остальных БВУ комиссия начинается от 500 тг для ИП, и от 2000 тг — для юрлиц.

Из 6 БВУ с бесплатным открытием счета только 3 банка предлагают также и бесплатное его ведение: Bank RBK, Tengri Bank и НБ Пакистана. Кроме того, бесплатное ведение счета предлагают 3 БВУ из тех, что открывают счета платно: Нурбанк, ТПБ Китая и Al Hilal.

Бесплатный взнос наличных средств предлагают 4 БВУ: Bank RBK (без ограничений), Al Hilal (но лишь до 1 тыс. тг), Шинхан Банк и Kaspi Bank.

Бесплатные платежи и переводы в национальной валюте до обеда предлагают только 2 банка — Bank RBK и Kaspi Bank (но лишь до 10 переводов в месяц).

Бесплатное обслуживание и ведение счета в системе дистанционного банковского обслуживания предлагают 9 БВУ, однако 2 фининститута — Сбербанк и Банк ЦентрКредит — не по всем продуктам.

Бесплатное присвоение учетных номеров контракта по экспорту и импорту предлагает только Bank RBK, у остальных банков сумма комиссии варьируется от 1 тыс. до 6 тыс. тг.

В целом в Казахстане различные продукты по РКО бизнес-клиентам предлагают 25 БВУ из 27 банков РК (для справки: один фининститут — Ситибанк — не указал никаких условий).

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