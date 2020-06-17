В Москве задержан фигурант дела о финансовых пирамидах в Казахстане

Сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге.

В Москве задержан и помещен в следственный изолятор казахстанец, проходящий по делу о финансовых пирамидах, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, 29-летний С. Фролов сбежавший из Казахстана, был задержан в столице России 16 июня по запросу казахстанской полиции.

Он находился в международном розыске за хищениe денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид "Гарант-24", "Выгодный займ" и "Estate Lombard". В настоящее время по делу установлено более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 миллиардов тенге. В отношении подозреваемого судом города Нур-Султан была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, С. Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием.

Уголовное дело расследуется специальной следственно-оперативной группой МВД в городе Актобе.

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