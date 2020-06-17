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Две новые плотины планируют построить в Алматы

Работы по возведению защитных плотин скорее всего начнутся в этом году.

Фото : Pixabay17 июня 2020, 17:38

Две новые селезащитные плотины планируют построить в Аксайском ущелье и ущелье Аюсай, передает zakon.kz.

По словам начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, возникла необходимость защиты населения, которое поселилось выше старой плотины.

В ущелье Большой алматинки были построены рестораны, поселились люди. Возникла необходимость их защиты. В ущелье Аюсай и в соседнем Аксайском ущелье, где никогда не было плотины, будут возводиться две селезащитные конструкции. Недавно завершилась госэкспертиза этих плотин, положительное заключение получено. Принято решение о передаче проектно-сметной документации специалистам Казселезащиты КЧС МВД РК, - сказал начальник ДЧС.

Он отметил, что работы по возведению защитных плотин скорее всего начнутся в этом году.


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