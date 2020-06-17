Как спасатели сбрасывают воду с опасных горных озер

Начаты превентивные работы.

В горах алматинского региона находятся 45 мореных озер. Нестабильными считаются 15. Об этом сообщил начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров, передает zakon.kz.

Как отметил начальник департамента, уже начаты превентивные работы.

Казселезащита ежегодно определяет количество озер, на которых будут проводится в текущий сезон превентивные работы. Таких озер определено семь. Республиканским бюджетом выделено 39 млн тенге, - рассказал он.

С помощью авиации к мореным озерам поднимаются трубопроводы, которые спаиваются на месте. Затем осуществляется сифонный сброс воды. Аубакиров также напомнил, что несколько лет назад были приобретены насосы повышенной производительности.

Были закуплены домики для гидропостов в летний период. В сезон селеопасности дополнительно открывается в горах еще девять гидропостов к существующим 11. Всего их будет 20. Функционировать они будут все лето. Практически до середины сентября будут проводиться сбросы воды. За один сезон Казселезащите удается сбросить 4,5-5 млн кубов. Если бы не притоки, то каждое озеро можно было бы осушить 4-5 раз, - проинформировал Серик Аубакиров.

Работа Казселезащиты выстраивается таким образом, чтобы в ночное время, когда притоки в озерах приостанавливаются, можно "отыграть у природы" такое количество воды, которое не догонит дневную норму. И тогда, по словам Аубакирова, достигается успех.

Что насчет сифонного способа сброса. Здесь срабатывают законы физики. Трубы спаиваются на месте, один конец забрасывается в озеро, другой конец ниже отметки озера. Срабатывает закон сообщающихся сосудов и самотеком без энергозатрат будет сброшена вода до необходимой отметки, - рассказал начальник ДЧС.

Уже четыре года Казселезащита применяет один из инновационных методов работы с насосами повышенной производительности. Они устанавливаются на понтоны и спускаются на озеро. Таким образом нет необходимости перетаскивать насосы с места на место.

Авиационная поддержка позволяет нам в случае ухудшения ситуации на одном из озер произвести моментальную переброску насосов на другое.Сбрасывается вода по морениям, по руслам. Мы осуществляем ежедневный мониторинг за расходами воды и каких то критических колебаний или отклонений нет. Это контролируемая работа. Понятно, единоразовый сброс 1,5 млн кубометров воды может привести к селеобразованию, поэтому вся работа проводится на протяжении всего сезона, исходя из существующей обстановки, интенсивности таяния и прибытка воды в озера, - рассказал Аубакиров.

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