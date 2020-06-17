Ведущий инфекционист объяснила большое количество летальных случаев от коронавируса в Казахстане

Сейчас количество больных начинает очень быстро увеличиваться и счет идет в несколько сотен заболевших, соответственно часть из них болеют в тяжелой форме.

Увеличение летальной статистики от COVID-19 произошел из-за послабления ограничительных мер и снятия режима ЧП, сказала в ходе онлайн брифинга ведущий инфекционист Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz.

Если мы впервые три месяца буквально старались локализовать очаг, то есть всех носителей локализовали. У нас были карантинные центры, провизорные центры и чисто инфекционные центры. Благодаря этому нам удалось локализовать этот процесс и количество умерших было гораздо меньше. Было в совокупности всего 1,4%. Но на сегодня их количество увеличилось потому что была отмена режима ЧП и послабления, увеличилось количество контактов, - сказала Баешева.

В пример она привела, что сейчас количество больных начинает очень быстро увеличиваться и счет идет в несколько сотен заболевших, соответственно часть из них болеют в тяжелой форме.

Все это связано с увеличением количества. Почему мы говорим, что нам сейчас необходимо все действия направить на противоэпидемические мероприятия. У нас такое впервые и мы не представляем, как это не обниматься, не целоваться при встрече. А сделав это, все вы заражены, - добавила инфекционист.

Сегодня, по ее словам, в Нур-Султане люди сидят близко, обнимаются и им кажется, что вируса нет.

Нужно осознанное отношение. В связи с тем, что увеличилось количество больных и бессимптомных, больных с легкой формой, согласно международной практике, они находятся дома и самоизолируются дома. Они в лечении не нуждаются, но представляют эпидопасность, - заключила Баешева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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