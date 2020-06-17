Опасно ли озеро, ставшее причиной селевого выброса в Алматы в 2019 году

Селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе произошел 14 августа прошлого года.

Озеро №1, бывшее "Безымянное, находящееся в Каргалинском ущелье находится под наблюдением ДЧС, Казселезащиты и Казавиаспаса. Об этом сообщил начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров, передает zakon.kz.

Последний облет показал, что вода в озере находится на самых крайних низких отметках.

В прошлом году, в мае, мы видели, что в озере появилась вода. Хотя четыре года до этого озеро заходило в зиму с пустой котловиной. В прошлом году оно нас насторожило и практически все лето проводились работы по расчистке канала. Мы подготовили аварийную бригаду в городе для того, чтобы обеспечить безопасный пропуск. А акиматом три года назад была проведена большая работа по стабилизации берегоукреплению и доуглублению реки Каргалинка. В общем все эти меры позволили после прорыва в прошлом году снизить количество схода, - рассказал Аубакиров.

Он напомнил, что 14 августа озеро №1 за несколько минут понизилось сразу на семь метров.

На момент прорыва в озере было 26 тысяч кубов. Если сравнивать с 2015 годом, то тогда прорвало и понесло в город 30 тысяч кубов. В начале сезона, когда мы начинали работы по опорожнению этого озера в прошлом году, было 70 тысяч кубов. К моменту аварийного сброса этого озера нам удалось понизить эти значения в два раза, - сообщил он.

Начальник ДЧС также рассказал о действиях при возможном селевом выбросе.

Не доведем конечно, потому что очень много народа и ресурсов задействовано. В случае прорыва вводятся специальные планы. На 95% город покрыт системами оповещения. В прошлом году включили только те сирены которые располагаются в Каргалинском ущелье. Такая возможность у нас есть. Включаются планы эвакуации, создаются места для населения. Подается команда на отключение электроэнергии, газа, чтобы не происходили пожары. Таким образом проводится работа вплоть до эвакуации по руслу реки, чтобы население не пострадало, - сообщил Серик Аубакиров.

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