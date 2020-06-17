Ведущий инфекционист контактировала с зараженным КВИ ребенком

Она была 100 % уверена, что заразилась.

Сейчас на седьмые сутки мое самочувствие стало лучше, сказала во время онлайн брифинга ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz.

На прошлой неделе я смотрела ребенка, не было мысли, что это коронавирусная инфекция. В последующем выяснилось, что у него есть коронавирус. Я была 100 % уверена, что заразилась, — заявила Баешева.

По ее словам, у нее повысилась температура, начали болеть суставы, она обзвонила всех знакомых, но после измерение температуры градусник показал 36,7.

Это называется психосоматика. Что мне осталось делать? Я приняла успокоительное, хорошо покушала, легла спать. Утром чувствовала себя бодрее. Узнала самочувствие ребенка, он стал себя лучше чувствовать, мое самочувствие еще больше улучшилась. Как вы видите, сегодня седьмые сутки и общаюсь с вами, — добавила инфекционист.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!