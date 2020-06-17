Создание национальной товаропроводящей системы скорректирует всю систему торговли продтоварами в стране.

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Султанов Бахыт подвел итоги за год работы специализированного государственного органа, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице facebook.

Ровно год назад руководство страны оказало мне высокое доверие возглавить образованное в тот же день Министерство торговли и интеграции. Эта честь для меня подкрепляется огромной ответственностью в контексте того, что впервые в новейшей истории нашей Независимости создан специализированный государственный орган, регулирующий одновременно вопросы как внешней, так и внутренней торговли.

Сказать, что этот год был трудный, это ничего не сказать. Торговая сфера, хоть и занимает значительную долю в ВВП (по итогам 2019 года в структуре ВВП составила 17%) и является одной из самых быстрорастущих отраслей, до прошлого года не имела собственного регулятора (да и лоббиста) в правительстве.

Однако мы сразу же столкнулись с серьезными вызовами. Прошлый год охарактеризовался снижением показателей несырьевого экспорта (впервые за ряд лет), что еще раз подтвердило важность диверсификации не только отраслей производства и услуг, но и рынков сбыта. А текущая пандемия принесла двойной удар, как от внешних рынков в связи с их закрытием, так и сильнейшим падением внутренней торговли из-за жестких карантинных мер.

Поэтому ускоренное становление нового ведомства дополнилось необходимостью доказывать его состоятельность в очень непростых для всех условиях.

С момента назначения я и мои коллеги на постоянной основе общаемся с представителями бизнеса. Всегда на связи и с производителями, и с трейдерами, и с участниками ритейла. Инициативы участников торговой системы по повышению качества товаров как на внутреннем рынке, так и для экспорта, легли в основу проекта Госпрограммы развития торговли до 2025 года. Рекомендации по развитию системы техрегулирования – в проекты закона "О техническом регулировании" (в новой редакции) и сопутствующих поправок в ряд кодексов и законов.

Анализ ситуации с производством и обеспеченностью социально-значимыми товарами выявил проблемы с торговой логистикой и современными торговыми форматами: это и дефицит специализированных складских помещений, и высокая доля нестационарных и стихийных рынков, и закрытость для производителей доступа к торговым сетям, а также относительно слабая организованность торговых сетей (в сравнении даже с ближайшими соседями).

Результатом стала наша инициатива по созданию национальной товаропроводящей системы (НТС). Реализация создания сети оптово-розничных центров трех форматов (складирование, торговля, распределение) через механизм государственно-частного партнерства позволит в короткий срок реализовать проект за счет частного бизнеса.

Ощутимым результатом создания НТС станет повышение доходов фермеров: то, что сегодня теряется на порче продуктов от неправильного храненияи перевалки, с появлением ОРЦ превратиться прибыль. Чем больше у фермера прибыли, тем больше он сможет инвестировать в новые технологии производства, и тем выше будет КПД (урожайность) его производства.

Второй важный момент – с созданием товаропроводящей системы станут понятны и прогнозируемы наценки каждого звена торговой цепочки. Сейчас мы видим эти наценки постфактум. НТС в целом скорректирует всю систему торговли продтоварами в стране: за счет роста производительности агропромышленного комплекса и конкуренции на сбыте сбалансируется ценообразование в целом (за счет снижения издержек – конечная цена для покупателя даже снизится). И в будущем это позволит избежать значительных сезонных ценовых колебаний. К слову, внедрение современных форматов торговли, включая биржевую и электронную коммерцию (а это все предусмотрено НТС), будет способствовать выведению торговли из "тени". А это увеличит налоговые поступления в бюджет (для справки: согласно данным статистики, оптовая и розничная торговля в течение последних трех лет занимает самую большую долю теневой экономики в ВВП , объем которой доходил до 5,2 триллионов тенге в 2018 году. Порядка 51% валовой добавленной стоимости всей торговли находится в тени).

И самое главное – единая информационная система позволит видеть баланс спроса и предложения, станет хорошим подспорьем в развитии импортозамещения.

Экспортное направление – отдельная сфера. В период ЧП "вручную" отрабатывали возникающие проблемы с предпринимателями, помогая им преодолеть препятствия на границах: организовывали "зеленые коридоры", искали потребителей за рубежом. И до сих пор помогаем найти клиентов на экспорт. Я в каждой своей поездке предлагал перечни казахстанской продукции для каждой страны.

У нас серьезная цель – увеличить за 5 лет несырьевой экспорт (товары и услуги) с 24 до 41 млрд. долларов. Цель нелегкая, с учетом снижения стоимости многих товаров на внешних рынках (как это происходит в этом году: физические объемы экспорта растут, а ценовой объем - падает). Но, думаю, справимся.

В общем, работы много. Она сложная, но очень интересная и важная для всех казахстанцев.

Я благодарен главе государства, что он год назад доверил мне эту сферу. С хорошей командой специалистов Министерства и всех наших подведомственных Комитетов и компаний, в тесной "связке" с ассоциациями производителей и потребителей мы выведем торговую сферу на новый, современный и эффективный уровень.

Первый шаг за прошедший год уже сделан. Работа продолжается.

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