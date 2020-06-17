Бессимптомный носитель вируса опасен для окружающих - Баешева

Инфекционист объяснила, что риск заражения будет высоким даже, когда вы будете обниматься с такими людьми или просто прогуливаться вместе на близком расстоянии менее одного метра.

Фото : elements.envato.com

Бессимптомный носитель вируса опасен для окружающих, заявила в ходе онлайн брифинга ведущий инфекционист Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz. Есть такое неверное понятие, что бессимптомные не представляют никакой опасности. Они не представляют опасности в клиническом плане. В течение 14 дней у них никакой клиники нет, никаких симптомов. Но эпидемиологически они опасны, - объяснила Баешева. По ее словам, в сравнении с симптомным носителем вируса, такие люди менее опасны, потому что симптомные пациенты кашляют и чихают, распространяя на расстояние в 1 метр вирус на рядом стоящего человека и на предметы. Конечно, симптомные эпидемиологически наиболее опасны. Бессимптомный не кашляет, не чихает поэтому такого активного распространения не будет. Но тем не менее, этот вирус у бессимптомного сидит в носоглотке. Когда вы будете кого-то обнимать или просто прогуливаться вместе на близком расстоянии менее одного метра, у вас высокий риск заражения. Об это мы должны не забывать. Поэтому, безусловно, бессимптомные граждане должны изолироваться и соблюдать все противоэпидемиологические меры во благ своих родных, во благо своей семьи, - заключила Баешева. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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