Мужчина до смерти избил родного брата в Алматинской области 

Он не желал смерти брата, просто хотел проучить за пьянство.

В Алматинской области задержали мужчину, до смерти избившего родного брата, сообщает zakon.kz.

В реанимацию больницы села Шелек поступил избитый 62-летний местный житель, который, не приходя в сознание, скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Изначально не было никаких зацепок. В доме, откуда забрали пострадавшего, был полный порядок, следы борьбы отсутствовали. Брат, живущий по соседству, пояснил, что обнаружив бесчувственное тело на полу времянки, сразу вызвал скорую помощь. По его мнению, избиение состоялось посторонними вне дома, – рассказал начальник управления полиции Енбекшиказахского района Талгат Сейлханов.

В ходе допроса, предъявив одну за другой косвенные улики, изобличил подозреваемого.

Последний не смог их опровергнуть и сознался. С его слов, он не желал смерти брата. Просто хотел проучить за пьянство, аморальный образ жизни и гулянья по ночам. Профессионально занимаясь гиревым спортом и обладая большой физической силой, он не рассчитал свои удары, о чем очень сожалеет. После избиения, тщательно убрав все следы, думал обмануть полицейских и избежать наказания, – сказал Сейлханов.

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