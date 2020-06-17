С 96-летием полковника в отставке Курмата Рахимова поздравили полицейские ВКО

Ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов участвовал в освобождении Литвы, Белоруссии, взятии Кенигсберга.

Участнику второй мировой войны, ветерану органов внутренних дел полковнику в отставке Курмату Рахимовичу Рахимову исполнилось 96 лет, сообщает zakon.kz.

С раннего утра начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев вместе с председателем Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной Гвардии области Нурлыбеком Удербаевым с строгим соблюдением санитарных норм навестили ветерана Великой Отечественной войны Курмата Рахимовича Рахимова, поздравив его с памятной датой.

Человек с богатым жизненным опытом и большой душой, — кратко охарактеризовал глава областной полиции ветерана и поблагодарил за многолетнюю, добросовестную службу.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов участвовал в освобождении Литвы, Белоруссии, взятии Кенигсберга. Награжден орденом "Отечественной войны", медалями "За отвагу", "За боевые услуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".

После окончания войны продолжил службу в Вооруженных силах, служил на границах Туркмении — Иран, в казахско-китайской, советско-японской, советско-американской пограничных частях. Служил в органах внутренних дел. В 1981 году ушел на пенсию в должности заместителя начальника УВД ВКО.

Курмат Рахимов - человек с удивительной биографией. Проходя службу в областном центре, преодолев большой путь до звания полковника, он с большой ответственностью решал вопросы подбора и расстановки кадров, воспитания личного состава в духе безупречного исполнения служебного долга по защите правопорядка, борьбы с преступностью и внес весомый вклад в дело становления и развития органов внутренних дел.

Именинник, несмотря на преклонный возраст, полон сил и энергии. Находясь на самоизоляции ветеран бодр духом, и все так же "в строю" интересуется как обстоят дела с борьбой с преступным миром. Кроме того, поинтересовался о опыте функционирования блокпостов во время карантина и эпидситуации в области и в стране, - рассказал начальник ДП полковник полиции Сагат Мадиев.

Также в памятный день ветерану были выданы документы удостоверяющие личность, которые были заменены в связи с истечением срока действия.

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