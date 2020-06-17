Учредителя ТОО НурАлиКапитал задержали в Атырау
Подозреваемый находился в международном розыске с февраля месяца 2020 года.
Фото : zakon.kz.17 июня 2020, 20:18
В Атырау полицейские задержали учредителя ТОО "НурАлиКапитал", сообщает zakon.kz.
Подозреваемый находился в международном розыске с февраля месяца 2020 года.
16 июня принятыми мерами наши сотрудники в городе Алматы задержали учредителя данной компании, который обманным путем завладел движемыми имуществами и денежными средствами вкладчиков, - отметил заместитель начальника ДП Атырауской области полковник полиции Нурхат Уразбаев.
Ранее в отношении него следственным судом города Атырау заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой в Департаменте полиции Атырауской области.
Нурхат Кенжебаевич добавил, что ход расследования данного уголовного дела находится на контроле МВД РК.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027963-2165017a25a8a417c11bd92da3670a2b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...