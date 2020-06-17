Учредителя ТОО НурАлиКапитал задержали в Атырау

Подозреваемый находился в международном розыске с февраля месяца 2020 года.

В Атырау полицейские задержали учредителя ТОО "НурАлиКапитал", сообщает zakon.kz.

Подозреваемый находился в международном розыске с февраля месяца 2020 года.

16 июня принятыми мерами наши сотрудники в городе Алматы задержали учредителя данной компании, который обманным путем завладел движемыми имуществами и денежными средствами вкладчиков, - отметил заместитель начальника ДП Атырауской области полковник полиции Нурхат Уразбаев.

Ранее в отношении него следственным судом города Атырау заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой в Департаменте полиции Атырауской области.

Нурхат Кенжебаевич добавил, что ход расследования данного уголовного дела находится на контроле МВД РК.

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