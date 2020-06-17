Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Учредителя ТОО НурАлиКапитал задержали в Атырау

Подозреваемый находился в международном розыске с февраля месяца 2020 года.

Фото : zakon.kz.17 июня 2020, 20:18

В Атырау полицейские задержали учредителя ТОО "НурАлиКапитал", сообщает zakon.kz.

Подозреваемый находился в международном розыске с февраля месяца 2020 года.

16 июня принятыми мерами наши сотрудники в городе Алматы задержали учредителя данной компании, который обманным путем завладел движемыми имуществами и денежными средствами вкладчиков, - отметил заместитель начальника ДП Атырауской области полковник полиции Нурхат Уразбаев.

Ранее в отношении него следственным судом города Атырау заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой в Департаменте полиции Атырауской области.

Нурхат Кенжебаевич добавил, что ход расследования данного уголовного дела находится на контроле МВД РК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты