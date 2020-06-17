Аппарат акима Жамбылской области возглавил Канатбек Мадибек

С марта 2019 года работал в должности акима Сарысуского района Жамбылской области.

Руководителем аппарата акима Жамбылской области назначен Канатбек Мадибек, сообщает zakon.kz.

Мадибек Канатбек Кайшыбекович родился в 1977 году в Жамбылской области, образование высшее.

В 1998 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «механизация сельского хозяйства».

Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером предприятия "Водоканал" в городе Жанатас.

В 1999-2005 г.г. работал советником, главным специалистом, заведующим отделом в аппарате акима Сарысуского района, в 2005-2006 г.г. – акимом Жанаарыкского сельского округа Сарысуского района, в 2006-2010 г.г. – главным инспектором, заведующим отделом в аппарате акима Жамбылской области.

В 2010-2012 г.г. – заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области, в 2012-2015 г.г. – аким Сарысуского района, в 2015-2016 г.г. – заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области, в 2016-2019 г.г. – руководитель Департамента экологии по Жамбылской области.

С марта 2019 года работал в должности акима Сарысуского района Жамбылской области.

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