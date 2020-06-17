В ВКО охранник ж/д станции организовал кражу драгоценных металлов крупном размере 

Хищение охраняемого груза было в количестве 75 мешков, общим весом 3251 килограмм.

Транспортные полицейские “по горячим следам” задержали мужчину, организовавшего кражу в крупном размере, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 во время совершения преступления на территории железнодорожной станции Риддер, был установлен и задержан 33-летний житель Восточно-Казахстанской области.

Об этом рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

Мужчина являясь охранником Семейского филиала АО “Военизированная железнодорожная охрана” на станции Риддер и достоверно зная о том, что на железнодорожные пути выводятся грузовые полувагоны с грузом “флотационный концентрат”, содержащим драгоценные металлы, принадлежащие ТОО “Казцинк”, вступил в предварительный преступный сговор с группой лиц с целью совершения тайного хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в хранилище, – отметил С.Жоланов.

По его словам, хищение охраняемого груза было в количестве 75 мешков, общим весом 3251 килограмм 455 грамм, на общую сумму 4 927 355 тенге – что превышает 500 МРП и является крупным размером.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ЛОП на станции Оскемен-1 по статье 24 части 3 “Приготовление к преступлению и покушение на преступление” и статье 188 части 3 пункту 1 “Кража, совершенная в крупном размере“.

–В ходе проведения досудебного расследования вина задержанного была полностью доказана. Вещественные доказательства изъяты. Приговором Восточно-Казахстанского областного суда мужчина был признан виновным в совершении умышленного тяжкого преступления по части 3 статьи 24, части 3 пункту 1 статьи 188 УК РК и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, – резюмировал С.Жоланов.

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