9902 человека излечились от коронавируса в Казахстанские

186 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса.

Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 9902 человек

186 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса:

городе Нур-Султан - 34

городе Алматы - 30

городе Шымкент - 1

Жамбылской области - 5

Акмолинской области - 11

Восточно-Казахстанской области - 7

Западно-Казахстанской области - 50

Алматы области - 18

Карагандинской области - 20

Костанайской области - 1

Мангистауской области - 3

Кызылординской области - 6

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На сегодняшний день на 21.00 час. в Казахстане всего выписаны 9902 человек, из них:

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г. Нур-Султан – 2089

г. Алматы – 2128

г. Шымкент – 512

Акмолинская область – 170

Актюбинская область – 293

Алматинская область – 407

Атырауская область – 1000

Восточно-Казахстанская область – 137

Жамбылская область – 330

Западно-Казахстанская область – 670

Карагандинская область – 736

Костанайская область – 187

Кызылординская область – 467

Мангистауская область – 271

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 51

Туркестанская область – 284

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