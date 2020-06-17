9902 человека излечились от коронавируса в Казахстанские
186 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса.
Казахстанские врачи вылечили от коронавируса 9902 человек
186 пациентов выписаны проходившие лечение от коронавируса:
городе Нур-Султан - 34
городе Алматы - 30
городе Шымкент - 1
Жамбылской области - 5
Акмолинской области - 11
Восточно-Казахстанской области - 7
Западно-Казахстанской области - 50
Алматы области - 18
Карагандинской области - 20
Костанайской области - 1
Мангистауской области - 3
Кызылординской области - 6
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На сегодняшний день на 21.00 час. в Казахстане всего выписаны 9902 человек, из них:
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г. Нур-Султан – 2089
г. Алматы – 2128
г. Шымкент – 512
Акмолинская область – 170
Актюбинская область – 293
Алматинская область – 407
Атырауская область – 1000
Восточно-Казахстанская область – 137
Жамбылская область – 330
Западно-Казахстанская область – 670
Карагандинская область – 736
Костанайская область – 187
Кызылординская область – 467
Мангистауская область – 271
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 51
Туркестанская область – 284
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