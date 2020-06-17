Мамин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Кыргызстана

Глава Правительства Казахстана поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьер-министра страны.

Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с новым Премьер-Министром Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства Казахстана поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьер-министра страны и пожелал ему успехов в социально-экономическом развитии КР, - говорится в сообщении на официальном сайте премьер-министра РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, водно-энергетической и других сферах.

Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

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