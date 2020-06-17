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Жительница столицы устроила шопинг с чужой банковской картой

В действиях девушки усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренные статьей 188 УК РК “кража“.

Фото : 24kz17 июня 2020, 22:02

20-летняя жительница столицы устроила шопинг, воспользовавшись найденной банковской картой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 34-летний столичный житель по факту кражи денежных средств с банковской карты. В начале июня карту мужчина потерял, однако пропажу заметил только тогда, когда на его номер стали поступать СМС-уведомления о списании денег с карты.

По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования была задержана 20-летняя жительница столицы. В своих показаниях подозреваемая указала, что нашла банковскую карту на улице и решила распорядиться деньгами по своему усмотрению. Она не подумала, что ее действия могут квалифицироваться как преступление. Девушка успела потратить 35 000 тенге.

В данном случае в соответствии с уголовным законодательством, в действиях девушки усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренные статьей 188 УК РК “кража“.

Подобный случай не единственный, зарегистрированный в городе Нур-Султан. Только за последние две недели за совершение кражи денег с утерянных банковских карт к уголовной ответственности привлечено пять человек.


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