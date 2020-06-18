Twitter запустила голосовые твиты длительностью до 140 секунд

Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста.

Twitter начала тестировать голосовые твиты длительностью до 140 секунд, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Голосовой твит можно дополнить текстом. Чтобы прослушать аудиозапись, нужно нажать на фотографию в твите.

На устройствах iOS голосовой твит открывается в небольшом плеере нижней части экрана — его можно продолжать слушать, прокручивая ленту дальше.

Пока функция доступна только части пользователей iOS. В ближайшие недели она появится на всех устройствах iOS, заявили в компании.

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