Twitter запустила голосовые твиты длительностью до 140 секунд

Twitter начала тестировать голосовые твиты длительностью до 140 секунд, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тjournal.

Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD