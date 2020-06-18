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Лекарство от COVID-19 из крови коровы испытают на людях в США

Ожидается, что полученный из плазмы коров препарат, получивший название SAB-185, будет испытан на людях в следующем месяце.

Фото : vzsar18 июня 2020, 00:50

Медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства от коронавируса, изготовленного из плазмы коров, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета New York Post, ученые из компании-разработчика биофармацевтических препаратов SAB Biotherapeutics вводили коровам неинфекционную часть вируса, который вызывает COVID-19, в результате чего организм коров вырабатывал природные антитела против инфекции.

Подопытные коровы были генетически модифицированы, чтобы частично иметь человеческую иммунную систему. Результаты тестов показывают, что вырабатываемые коровами антитела к COVID-19 в четыре раза более эффективны, чем у выздоровевших людей, - сообщили ученые.

Ожидается, что полученный из плазмы коров препарат, получивший название SAB-185, будет испытан на людях в следующем месяце.

Мы все еще находимся на ранней стадии оценки SAB-185, но предварительные результаты являются многообещающими, - заявил член Центра исследований вакцин при университете Питтсбурга Уильям Климстра, который принимал участие в исследовании.


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