Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона
Число летальных исходов составляет 445 468.
Фото : ukrinform18 июня 2020, 02:03
Свыше 4 миллионов человек в мире вылечились от COVID-19, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 4 013 202 человека.
Число летальных исходов составляет 445 468, общее число заразившихся - 8 261 260.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027981-5dddbdf8ea887f43bd2b4f6bb1dfe05d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...