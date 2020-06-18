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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона

Число летальных исходов составляет 445 468.

Фото : ukrinform18 июня 2020, 02:03

Свыше 4 миллионов человек в мире вылечились от COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 4 013 202 человека.

Число летальных исходов составляет 445 468, общее число заразившихся - 8 261 260.


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