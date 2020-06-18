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Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Меры направлены на предотвращение распространения КНДР оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Фото : EPA/UPG18 июня 2020, 06:06

Президент США Дональд Трамп еще на один год продлил режим односторонних санкций против Северной Кореи, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении КНДР, который предусматривает сохранение ряда санкций, введенных на основании президентских указов, подписанных с 2008 по 2017 год.

Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства КНДР продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, - сказал Трамп.

Прошлогоднее продление мер действовало до 26 июня.


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