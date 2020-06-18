Saudi Aramco завершила сделку по покупке 70% Sabic за $69,1 млрд

Сделка является частью стратегии Aramco по увеличению нефтепереработки до 8-10 миллионов баррелей в сутки к 2030 году.

Saudi Aramco выкупила долю (70%) в нефтехимической компании Sabic у Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) за 69,1 миллиарда долларов, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

После закрытия сделки Saudi Aramco становится одним из крупнейших мировых игроков в нефтехимии, подчеркивается в пресс-релизе.

По условиям соглашения, PIF предоставит Aramco кредит на покупку доли в Sabic. Платежи по нему будут разбиты на части, начиная с августа 2020 года по апрель 2028 года.

Указано, что в совокупности в 2019 году Aramco и Sabic произвели почти 90 миллионов тонн нефтехимической продукции, включая сельскохозяйственные и специальные продукты.

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