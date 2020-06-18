Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн

Число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 млн, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В мире зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания COVID-19, - сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус отметил, что число зараженных продолжает быстро расти в странах Америки, Африки и Южной Азии.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ по коронавирусу от 17 июня, в мире с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 8 061 550 человек. За прошедшие сутки было выявлено 119,7 тыс. новых случаев заражения.

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