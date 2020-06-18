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Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

О пострадавших информации не поступало.

Фото : Al Arabiya18 июня 2020, 07:05

По меньшей мере четыре ракеты упали в ночь на четверг в "зеленой зоне" иракской столицы недалеко от посольства США, передает zakon.kz со ссылкой на Al Arabiya.

По данным телеканала, взрывы были слышны в центре иракской столицы в "зеленой зоне".

В настоящее время над "зеленой зоной" кружат вертолеты, указано в сообщении. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не приводится.

"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.


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