Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
О пострадавших информации не поступало.
Фото : Al Arabiya18 июня 2020, 07:05
По меньшей мере четыре ракеты упали в ночь на четверг в "зеленой зоне" иракской столицы недалеко от посольства США, передает zakon.kz со ссылкой на Al Arabiya.
По данным телеканала, взрывы были слышны в центре иракской столицы в "зеленой зоне".
В настоящее время над "зеленой зоной" кружат вертолеты, указано в сообщении. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не приводится.
"Зеленая зона" Багдада - район, где расположены основные правительственные здания и иностранные дипломатические представительства.
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