Болтон обвинил Трампа во лжи

Бывший помощник президента по национальной безопасности отметил, что не разговаривал в американским лидером с момента своего ухода с должности.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Дональда Трампа в неоднократной лжи, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил показанном в среду кратком фрагменте интервью телекомпании ABC, которое полностью выйдет в эфир в воскресенье.

"Лжет ли президент?" - задала Болтону вопрос ведущая Марта Раддац. "Да, и не первый раз", - ответил Болтон, подтвердив, что не беседовал с Дональдом Трампом с момента своего ухода с поста помощника президента по национальной безопасности.

На вопрос о том, намерен ли он в будущем разговаривать с Трампом, Болтон ответил: "Сомневаюсь в этом".

Болтон дал интервью в преддверии ожидаемого выхода в свет его мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Администрация Трампа пытается через суд не допустить публикации книги в ее нынешнем виде, ссылаясь на то, что в ней содержится много секретных данных, не предназначенных для широкой публики.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма нелицеприятные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня.

