За сутки в Казахстане выявили 656 бессимптомных носителей коронавируса

Всего в стране подтверждено 6 831 носителей без клинических проявлений болезни.

В Казахстане за 17 июня 2020 года зарегистрировано 656 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), передает zakon.kz.

Заболевших зафиксировали в следующих регионах:

Акмолинская область - 38,

Актюбинская область - 23,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 119,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 27,

Кызылординская область - 12,

Карагандинская область - 90,

Костанайская область - 21,

Мангыстауская область - 1,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 45,

Павлодарская область - 8,

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 71,

город Шымкент – 26.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 6 831 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:

Акмолинская область – 120,

Актюбинская область - 230,

Алматинская область - 454,

Атырауская область - 739,

Восточно-Казахстанская область - 220,

Жамбылская область - 115,

Западно-Казахстанская область - 406,

Кызылординская область - 171,

Карагандинская область - 1041,

Костанайская область - 79,

Мангыстауская область - 213,

Северо-Казахстанская область - 157,

Туркестанская область - 315,

Павлодарская область - 72,

город Нур-Султан - 842,

город Алматы - 978,

город Шымкент - 679.

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