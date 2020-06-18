За сутки в Казахстане выявили 656 бессимптомных носителей коронавируса
Всего в стране подтверждено 6 831 носителей без клинических проявлений болезни.
В Казахстане за 17 июня 2020 года зарегистрировано 656 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители), передает zakon.kz.
Заболевших зафиксировали в следующих регионах:
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 23,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 27,
Кызылординская область - 12,
Карагандинская область - 90,
Костанайская область - 21,
Мангыстауская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 45,
Павлодарская область - 8,
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 71,
город Шымкент – 26.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 6 831 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:
Акмолинская область – 120,
Актюбинская область - 230,
Алматинская область - 454,
Атырауская область - 739,
Восточно-Казахстанская область - 220,
Жамбылская область - 115,
Западно-Казахстанская область - 406,
Кызылординская область - 171,
Карагандинская область - 1041,
Костанайская область - 79,
Мангыстауская область - 213,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 315,
Павлодарская область - 72,
город Нур-Султан - 842,
город Алматы - 978,
город Шымкент - 679.
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