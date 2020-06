Трамп был против военной помощи Украине − Болтон

Американский лидер рассчитывал добиться от украинской стороны начала расследования в отношении Джо Байдена, говорится в книге бывшего советника президента США.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не желает предоставлять военную помощь Украине. Об этом говорится в книге бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона, фрагменты из которой попали в руки журналистов и были опубликованы в СМИ 17 июня, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Книга под названием Комната, где это произошло: мемуары Белого дома (The Room Where It Happened: A White House Memoir), еще не опубликована.

Как пишет Болтон, во время встречи в Белом доме 22 мая 2019 года Трамп заявил, что "Украина пыталась меня уничтожить", имея в виду действия украинской стороны во время предвыборной гонки в США в 2016 году.

Бывший советник утверждает, что президент США тогда подчеркнул, что "не заинтересован в помощи" Украине. Также он якобы настаивал на том, что президент Украины Владимир Зеленский не должен приезжать в Белый дом, пока не будет проинформирован о том, какого мнения по указанному вопросу придерживается американский лидер.

Автор книги заявил, что Трамп был против отправки Украине чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон и Джо Байденом.По информации Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до десятираз пытались уговорить главу государства передать Украине помощь.

Экс-помощник Трампа также подчеркивает, что американский лидер настоял на увольнении посла США в Украине Мари Йованович, которая мешала ему.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!