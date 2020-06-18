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Досмухамбетов: Нужно на высоком уровне провести в онлайн-формате празднование юбилея Абая

Состоялось заседание региональной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания.

Фото : УВП Атырау18 июня 2020, 09:19

Под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова состоялось заседание региональной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, сообщает zakon.kz.

Повестка дня заседания включала в себя работы, выполненные в 2019 году и проекты, внедренные в 2020 году, воспитательную значимость реализации программы "Ұлы даланың жеті қыры" и программы "Рухани жаңғыру" на всех уровнях образования.

На сегодняшний день в целях распространения передового опыта для сельских школ созданы мини-проектные офисы на базе Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау и лицея "Білім Инновация". В результате вышеназванные учреждения образования берут на попечение сельские школы, внедряют обновленное содержание образования, новую систему оценки знаний учащихся. В спектр методической заботы входит модернизация библиотек, трехъязычное обучение и система работы в классах робототехники. Об этом сообщила и.о. руководителя областного управления образования Аккенже Исапбергенова.

В 2019-2020 учебном году в рамках специального проекта "Туған жер" планировалось организовать 20 проектов и более 200 мероприятий. За отчетный период эти проекты были реализованы, в мероприятиях приняли участие более 85 тысяч человек. Кроме того, в новом учебном году в региональной телерадиокорпорации "Казахстан-Атырау" будет организован телевизионный проект "Дарын", состоящий из 7 этапов для одаренных школьников. Учащимся, признанным лучшими по итогам проекта, будут вручены образовательные гранты вуза, - отметила Аккенже Исапбергенова.

В завершение заседания глава региона поручил продолжить мероприятия, посвященные 175-летию великого Абая, в онлайн-формате и отметить их на высоком уровне


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