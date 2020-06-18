Досмухамбетов: Нужно на высоком уровне провести в онлайн-формате празднование юбилея Абая

Состоялось заседание региональной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания.

Под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова состоялось заседание региональной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания, сообщает zakon.kz.

Повестка дня заседания включала в себя работы, выполненные в 2019 году и проекты, внедренные в 2020 году, воспитательную значимость реализации программы "Ұлы даланың жеті қыры" и программы "Рухани жаңғыру" на всех уровнях образования.

На сегодняшний день в целях распространения передового опыта для сельских школ созданы мини-проектные офисы на базе Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау и лицея "Білім Инновация". В результате вышеназванные учреждения образования берут на попечение сельские школы, внедряют обновленное содержание образования, новую систему оценки знаний учащихся. В спектр методической заботы входит модернизация библиотек, трехъязычное обучение и система работы в классах робототехники. Об этом сообщила и.о. руководителя областного управления образования Аккенже Исапбергенова.

В 2019-2020 учебном году в рамках специального проекта "Туған жер" планировалось организовать 20 проектов и более 200 мероприятий. За отчетный период эти проекты были реализованы, в мероприятиях приняли участие более 85 тысяч человек. Кроме того, в новом учебном году в региональной телерадиокорпорации "Казахстан-Атырау" будет организован телевизионный проект "Дарын", состоящий из 7 этапов для одаренных школьников. Учащимся, признанным лучшими по итогам проекта, будут вручены образовательные гранты вуза, - отметила Аккенже Исапбергенова.

В завершение заседания глава региона поручил продолжить мероприятия, посвященные 175-летию великого Абая, в онлайн-формате и отметить их на высоком уровне

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